Giada Pezzaioli, le diagnosticano l’aborto ma non è così: la triste vicenda (Di domenica 26 luglio 2020) Giada Pezzaioli, in un lungo racconto su Instagram (tramite Stories), ha narrato di aver avuto dei delicati problemi durante la gravidanza e di aver passato momenti di forte ansia e timore. Tutto è cominciato quando ha sentito un forte dolore al ventre mentre stava innaffiando l’orto. “Erano i dolori del ciclo”, ha spiegato, aggiungendo che … L'articolo Giada Pezzaioli, le diagnosticano l’aborto ma non è così: la triste vicenda proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

BlogUomini : Giovanno Conversano e Giada Pezzaioli stanno per diventare genitori. - ItaTvfan : Giovanno Conversano e Giada Pezzaioli stanno per diventare genitori. - zazoomblog : Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli di nuovo genitori: la replica infastidita ai follower invadenti - #Giovanni… - zazoomblog : ‘Uomini e Donne’ Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli raccontano le emozioni della nuova gravidanza (e svelano com… - infoitcultura : Giovanni Conversano annuncia che la compagna Giada Pezzaioli è al secondo mese di gravidanza e rivela che… -

Ultime Notizie dalla rete : Giada Pezzaioli «Fai bollire il sangue», Giada Pezzaioli esagerata: slip sgambatissimo a cosce 'sfasate' UrbanPost Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli di nuovo genitori: la replica infastidita ai follower invadenti

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli diventano genitori per la seconda volta; la donna scatena una piccola polemica sui social sul diventare genitori. Giovanni Conversano e la sua Giada Pezzaioli han ...

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli aspettano il secondo figlio

Giada Pezzaioli è incinta, e ha raccontato ai fan le prime emozioni riguardanti questa seconda gravidanza. “Se il primo si fa con amore, il secondo si fa con il doppio dell’amore e della consapevolezz ...

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli diventano genitori per la seconda volta; la donna scatena una piccola polemica sui social sul diventare genitori. Giovanni Conversano e la sua Giada Pezzaioli han ...Giada Pezzaioli è incinta, e ha raccontato ai fan le prime emozioni riguardanti questa seconda gravidanza. “Se il primo si fa con amore, il secondo si fa con il doppio dell’amore e della consapevolezz ...