Fabio Capello: “Volevo Messi alla Juventus quando aveva 17 anni” (Di domenica 26 luglio 2020) Fabio Capello, ex tecnico del Real Madrid ha parlato ai microfoni di iberici di Marca. Nell’intervista ha affrontato diversi temi elogiando su tutti Zinedine Zidane per il suo recente operato. “Hanno interrotto il monopolio del Barcellona giocando un calcio migliore. Hanno segnato tanti gol e concesso poco. Hanno vinto per merito e non per demerito dei rivali – spiega Capello – Zinedine è un grande gli faccio i miei complimenti per ciò che ha fatto”. Parlando del Barcellona invece ha detto: “Hanno vissuto una stagione strana. L’addio di Valverde per me è stata una sorpresa. I blaugrana hanno ottimi giocatori, ma un po’ vecchi. Messi è il migliore in assoluto, lo volevo alla ... Leggi su sportface

giusvecchietti : @PaPaganini Paolo buonasera. Ma ritieni impossibile un Fabio Capello ? - Kaisserklunt : @YoDeZidaneSaes Don Fabio Capello!!! - TizRicc : @ale_rasch @8110JR @OfMontella In panchina quella sera non c’era Capello, ma Galbiati che fece esordire Ednilson. I… - Alan88Neiva : RT @footballmemorys: Fabio Capello, Juventus #Juve #Juventus - Milan_A_Vita : RT @Resenzatrono: ennesima grande prestazione per Fabio Capello Sintetico -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Capello Fabio Capello: "Volevo Messi alla Juventus quando aveva 17 anni" Sportface.it Serie B – La Juve Stabia cade a Venezia, vittoria esterna per il Benevento a Frosinone

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Lollo (86' Monachello), Vacca (59' Fiordilino), Maleh; Capello (86' Suciu); Montalto (73' Aramu), Longo (86' Marino). Allenatore: Di ...

Sky Sport, Serie A 36 Giornata, Diretta Esclusiva, Palinsesto Telecronisti

Palla al centro su Sky Sport. Da Venerdi 24 Luglio a Domenica 26 Luglio in campo la 36sima giornata di Serie A. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streamin ...

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Lollo (86' Monachello), Vacca (59' Fiordilino), Maleh; Capello (86' Suciu); Montalto (73' Aramu), Longo (86' Marino). Allenatore: Di ...Palla al centro su Sky Sport. Da Venerdi 24 Luglio a Domenica 26 Luglio in campo la 36sima giornata di Serie A. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streamin ...