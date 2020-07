Elisabetta Canalis senza freni, costume bianco e trasparente, tutto in vista-FOTO (Di domenica 26 luglio 2020) Elisabetta Canalis pubblica una FOTO che la mostra in costume che mette in evidenza un fisico invidiabile e forse anche un po’ più del dovuto Elisabetta Canalis sta trascorrendo un periodo di relax nella sua Sardegna. L’ex velina di Striscia La Notizia ha deciso di passare un periodo di vacanza nella sua regione che le … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

roberto_onano : RT @Libero_official: Elisabetta Canalis, i dubbi sull’autenticità della relazione avuta dalla showgirl con George Clooney - raffaellamucci1 : RT @Libero_official: Elisabetta Canalis, i dubbi sull’autenticità della relazione avuta dalla showgirl con George Clooney - Libero_official : Elisabetta Canalis, i dubbi sull’autenticità della relazione avuta dalla showgirl con George Clooney… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: ARCHEO-GOSSIP - QUANDO IL MONDO FINSE DI CREDERE ALL’AMORE TRA GEORGE CLOONEY ED ELISABETTA CANALIS - FelixCannas : Intervallo: momento gnocca @JustElisabetta #BellezzedellaSardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis, che mamma! A Porto Cervo con la figlia Skyler Eva, l’ex Velina è una meraviglia OGGI Elisabetta Canalis su Instagram: un nuovo compagno di viaggio per lei e sua figlia

Elisabetta Canalis e le foto della sua estate su Instagram: l’ex Velina si trova nella sua terra d’origine, la Sardegna, in compagnia di un amico speciale. Elisabetta Canalis continua ad aggiornare i ...

Elisabetta Canalis, i dubbi sull'autenticità della relazione avuta dalla showgirl con George Clooney

George Clooney, l'uomo più sexy del mondo stando alla classifica di People, conquistato da un'italiana: Elisabetta Canalis, Succede nel 2009. Molti sono increduli e nascono i primi pettegolezzi, alime ...

Elisabetta Canalis e le foto della sua estate su Instagram: l’ex Velina si trova nella sua terra d’origine, la Sardegna, in compagnia di un amico speciale. Elisabetta Canalis continua ad aggiornare i ...George Clooney, l'uomo più sexy del mondo stando alla classifica di People, conquistato da un'italiana: Elisabetta Canalis, Succede nel 2009. Molti sono increduli e nascono i primi pettegolezzi, alime ...