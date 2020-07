Cento migranti in fuga dal centro di accoglienza di Caltanissetta (Di domenica 26 luglio 2020) AGI - Un centinaio di migranti sono in fuga a Caltanissetta dal centro di accoglienza di Pian del lago. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarne una decina ma le ricerche proseguono su tutto il territorio. "Chiederò al governo - ha commentato il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino - di non inviare più extracomunitari a Pian Del Lago. Sono tutti negativi ai tamponi. Chiedo che la struttura venga messa in sicurezza perché non si può continuare cosi'". Sempre nella giornata di oggi, una trentina di migranti tunisini sono fuggiti dall'hot spot di Pozzallo. Il gruppo avrebbe approfittato della attenzione concentrata nella banchina cosiddetta ... Leggi su agi

FabriSovranista : Eh, ma loro scappano dalla guerra...Se fossero stati italiani gli avrebbero dato l'ergastolo! ?? Migranti, in cento… - fanpage : I #migranti in fuga sarebbero un centinaio, le forze dell'ordine ne hanno individuati tre - AnMorgan235 : Dove sono i DRONI? PER GLI ITALIANI DRONI, ELICOTTERI ESERCITO #GovernodellaVergogna - paolaokaasan : RT @ilmessaggeroit: Migranti, oltre cento in fuga dal Cara di Caltanissetta. In 140 alla deriva su barcone vicino a Malta - leggoit : #migranti, in cento in #fuga dal Cara di #caltanissetta. Il sindaco: «Ora basta» -

Ultime Notizie dalla rete : Cento migranti Cento migranti in fuga dal centro di accoglienza di Caltanissetta AGI - Agenzia Giornalistica Italia Migranti, oltre cento in fuga dal Cara di Caltanissetta. In 140 alla deriva su barcone vicino a Malta

Un centinaio di migranti ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono fuggiti dal centro. I carabinieri ne avrebbero intercettati tre. Decine di militari dell'Arma e agenti della polizia so ...

Migranti fuggono dal centro di accoglienza di Caltanissetta

Più di cento migranti sono fuggiti dal centro di accoglienza di Caltanissetta. I Carabinieri sono impegnati nelle ricerche e per ora ne avrebbero individuati e ricondotti al Cara soltanto dieci. Si tr ...

Un centinaio di migranti ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono fuggiti dal centro. I carabinieri ne avrebbero intercettati tre. Decine di militari dell'Arma e agenti della polizia so ...Più di cento migranti sono fuggiti dal centro di accoglienza di Caltanissetta. I Carabinieri sono impegnati nelle ricerche e per ora ne avrebbero individuati e ricondotti al Cara soltanto dieci. Si tr ...