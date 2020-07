Una polizia inclusiva all’altezza di una società democratica (Di sabato 25 luglio 2020) Da George Floyd a Piacenza, gli abusi commessi da parte delle forze dell’ordine hanno conquistato la ribalta pubblica. Il dibattito che ne è seguito si articola in due direzioni: alcuni insistono sull’integrità dell’operato di poliziotti e Cc, rifugiandosi nella formula delle poche mele marce. Questa posizione mira a liquidare sbrigativamente un problema che si connota come un fiume carsico della vita pubblica italiana, e, per rimanere nella storia recente, da Carlo Giuliani a Riccardo Magherini, ha rivelato l’inadeguatezza delle forze … Continua L'articolo Una polizia inclusiva all’altezza di una società democratica proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

ilpost : Negli ultimi giorni la foto di una donna nuda seduta con le gambe divaricate di fronte alla polizia di Portland è d… - TgrRaiFVG : Sul retrovalico di Fernetti (Trieste) la Polizia di frontiera ha intercettato una quarantina di migranti di cui qua… - Agenzia_Ansa : Los Angeles, polizia picchia e scaraventa a terra un uomo in carrozzina #disabilità #ANSA #JoshuaWilson afroamerica… - TellMeTrue6 : @matteosalvinimi Potrebbe proporre di far fare lezione in moto d'acqua, magari fornita dalla polizia di stato..c'è… - Rosario04719767 : vera agenda dell’OMS L’organizzazione ora sta spingendo per il prolungamento di queste misure e la creazione di sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Una polizia Una polizia inclusiva all'altezza di una società democratica Il Manifesto Roma, movida e controlli anti-Covid: chiusi 4 locali a Ponte Milvio e Trastevere

La notte è sempre più piccola e il rischio di scivolare in pesanti sanzioni è sempre più grande. Almeno per coloro che non rispettano le normative anti Covid, o non le applicano con rigore, sia come c ...

Tensione nel quartiere Stadio: deferito l’uomo che ieri ha minacciato una persona con un coltellino

E”stato deferito l’uomo che ieri aveva minacciato una persona tirando fuori un coltello. I fatti sono avvenuti nella serata nei pressi di una farmacia nel quartiere Stadio a Catanzaro. L’uomo di 70 an ...

La notte è sempre più piccola e il rischio di scivolare in pesanti sanzioni è sempre più grande. Almeno per coloro che non rispettano le normative anti Covid, o non le applicano con rigore, sia come c ...E”stato deferito l’uomo che ieri aveva minacciato una persona tirando fuori un coltello. I fatti sono avvenuti nella serata nei pressi di una farmacia nel quartiere Stadio a Catanzaro. L’uomo di 70 an ...