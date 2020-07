Spal, Di Biagio: “Non è facile spiegare quello che ci è successo” (Di sabato 25 luglio 2020) La Spal ormai con la testa alla Serie B ospita domenica un Torino a caccia di punti salvezza. La squadra di Di Biagio nell'ultima giornata ha incassato 6 gol dalla Roma e contro i granata vuole quantomeno fare una prova d'orgoglio.LE PAROLE DI DI Biagiocaption id="attachment 928369" align="alignnone" width="300" Di Biagio (getty images)/captionQueste le sue parole in conferenza stampa: "Sintetizzare quello che è successo non è facile. Io credevo fortemente nella salvezza poi ci sono state delle problematiche che ce l'hanno impedito. Potrei dire tanto e raccontare ciò che è successo dal primo di luglio a oggi, con le responsabilità che si devono prendere tutti. Io sarò sempre riconoscente a Colombarini e Mattioli, non ho nulla contro di ... Leggi su itasportpress

Conferenza stampa Di Biagio: «Credevo fortemente alla salvezza»

Conferenza stampa Di Biagio, le parole del tecnico della SPAL alla vigilia del match contro il Torino. Le sue parole Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il T ...

Conferenza stampa Di Biagio, le parole del tecnico della SPAL alla vigilia del match contro il Torino. Le sue parole Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il T ...