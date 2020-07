Si rialzano i contagi, ma Gallera non se ne accorge. L’assessore elude i numeri e torna a dire che la gestione Covid è stata un successo (Di sabato 25 luglio 2020) Proprio mentre in Italia si registra un lieve ma costante incremento della curva dei contagi, con una sfortunata scelta dei tempi l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera plaude ai risultati del nostro Paese. “Sono passate un po’ di settimane e l’onda” sollevata dal Covid-19 “sembra essersi in qualche modo ritirata, speriamo per sempre, forse temporaneamente, non lo sappiamo”. Tuttavia, precisa il fedelissimo di Attilio Fontana, “dopo qualche mese si può fare una prima riflessione: se la nostra regione oggi non è più prima per ricoverati e contagiati, se il nostro Paese sta vivendo una situazione più tranquilla rispetto ad altri Paesi europei come Spagna, Portogallo, Inghilterra, vuol dire che qui c’è qualcuno ... Leggi su lanotiziagiornale

RealHumanBeing8 : I contagi si rialzano --> R3 dispone gli esami in sede. Allora siete stronzi. - GiacomoMarcella : RT @parpinellivo: I contagi in casa rialzano il virus. Infezioni vecchie diagnosticate ora e asintomatici: per gli esperti è questa la spie… - analphabeta : Stiamo stati in lockdown, seguito le regole tutto senza protestare e controllato l'epidemia. Si rialzano i contagi… - GranataElena : RT @parpinellivo: I contagi in casa rialzano il virus. Infezioni vecchie diagnosticate ora e asintomatici: per gli esperti è questa la spie… - cristinamucciol : RT @parpinellivo: I contagi in casa rialzano il virus. Infezioni vecchie diagnosticate ora e asintomatici: per gli esperti è questa la spie… -

Ultime Notizie dalla rete : rialzano contagi Si rialzano i contagi, ma Gallera non se ne accorge. L'assessore elude i numeri e torna a dire che la gestione Covid è stata un successo LA NOTIZIA