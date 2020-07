Recovery fund, Zingaretti: “Orientare settori chiave verso l’innovazione” (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA – Per cogliere l’opportunita’ offerta dal Recovery fund “occorre investire rapidamente in progetti concreti sui fattori abilitanti per lo sviluppo economico, come le piattaforme digitale, logistica ed energetica; su ambiti decisivi per lo sviluppo umano e l’inclusione sociale, quali formazione, cultura e sanita’; e infine su settori chiave del Paese che siano orientati in modo innovativo verso nuovi modelli di consumo ‘responsabile’, nati e accelerati dalla pandemia, in grado di trainare in maniera stabile crescita e occupazione”. Nicola Zingaretti, segretario Pd, lo scrive in una lettera al Corriere della Sera. “È necessario puntare alla creazione in Italia di una piattaforma digitale di ultima generazione, che trasformi il Paese rendendolo piu’ connesso, competitivo e sicuro. Cio’ non puo’ che avvenire integrando tutte le tecnologie di ultima generazione (fibra ottica, 5G, data center e cloud), costituendo un volano per nuove forme di lavoro, sanita’ e formazione, a tutela dei diritti costituzionali nella nuova era digitale- spiega Zingaretti- Un Paese piu’ connesso potra’, ad esempio, aprire nuove frontiere di sviluppo per le aree interne, riportandole al centro del mondo produttivo a costi contenuti. Anche la Pubblica amministrazione dovra’ intraprendere un percorso di trasformazione digitale, divenendo piu’ semplice, accessibile e trasparente nelle relazioni con il cittadino, a partire dai pagamenti. In questo modo si va incontro a tante richieste di cittadini, amministratori e imprese: non abbandonare a se’ stessi i territori e lottare contro la ‘cattiva’ burocrazia”. Leggi su dire

matteosalvinimi : ??Pur di rifilarci il Mes come pretende il loro Pd, Gentiloni avverte che fondi del Recovery Fund non arriveranno pr… - Rinaldi_euro : ?@AlbertoBagnai con stile e competenza spedisce nella fossa delle Marianne il povero giornalista del Fatto!Recovery… - meb : I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund che arriveranno solo ne… - rosaroccaforte : RT @Musso___: @fdragoni : “Alla base di tutto la convinzione che il Recovery fund (Rrf) sia un clamorosissimo flop rispetto all’enorme cap… - Black300Joe : @FrancCarr Caro TIZIO che finge di essere un avvocato ( mentre confonde FATTURA con PARCELLA) : sei tu che inizi l… -