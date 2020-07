Napoli, Giuntoli: “Per Osimhen non è come tutti pensano, manca accordo con agente” (Di sabato 25 luglio 2020) “Osimhen dobbiamo ancora trovare un accordo di massima col nuovo agente. Ci interessa, vediamo come evolve la situazione perché non è come tutti pensano”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli nel pre partita del match contro il Sassuolo parlando delle prossime mosse di mercato dei partenopei in entrata e in uscita: “Per quanto riguarda Koulibaly, in questo momento non abbiamo ricevuto offerte. Non abbiamo tutta questa fretta di prendere adesso delle decisioni – spiega l’uomo mercato degli azzurri ai microfoni di Dazn – con i giocatori importanti valuteremo successivamente cosa fare”. E sul momento di flessione della squadra: “Sono preoccupato, il nostro intento ... Leggi su sportface

