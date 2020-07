MotoGP, GP Andalusia 2020. Quartararo: “Sono sorpreso dalla pole” (Di sabato 25 luglio 2020) “Oggi è stata una qualifica molto difficile, non mi sono sentito bene. Il feeling con la moto è stato difficile ma sono molto contento di aver centrato la pole: non pensavo di essere primo, sono molto sorpreso ma ovviamente contento”. Lo ha dichiarato Fabio Quartararo, ai microfoni di Sky Sport, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Andalusia con il pilota francese che domani scatterà dalla pole position. Leggi su sportface

