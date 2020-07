La Pupa e il Secchione, ex concorrente operata per un tumore: “È assurdo ma…” [FOTO] (Di sabato 25 luglio 2020) L’ex Pupa Marina Evangelista ha avuto un cancro: il racconto Nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, andata in onda qualche se fa, tra le varie ragazze che hanno partecipato era presente pure Marina Evangelista. La ragazza è una 26enne e di professione è una ballerina. Nel programma condotto da Paolo Ruffini ha fatto coppia con Dario Massa, un gene designer. In questa esperienza televisiva si sono classificati al gradino più basso del podio e, dopo qualche ospitata sono tornati a fare la vota di tutti i giorni. Di recente però, l’ex Pupa attraverso il suo account Instagram ha confidato ai follower un evento molto delicato della sua vita. La giovane è stata colpita da un tumore maligno ma per fortuna grazie ad un intervento ... Leggi su kontrokultura

