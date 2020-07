La morte di Mario Paciolla (Di sabato 25 luglio 2020) Era un volontario dell'ONU in missione in Colombia ed è stato trovato morto in casa il 15 luglio: le autorità hanno parlato di suicidio ma la sua famiglia ha molti dubbi Leggi su ilpost

