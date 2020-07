Hysaj e Allan affondano il Sassuolo e riportano il Napoli in scia Milan (Di sabato 25 luglio 2020) Al San Paolo il Napoli ha avuto la meglio sul Sassuolo con un gol nel primo tempo di Hysaj e poi nel finale di Allan. Match vivo subito con numerose occasioni per i campani ma anche per i neroverdi che sono andato in gol in due circostanze con Djuricic ma viziati da fuorigioco. Nella ripresa ancora due gol annullati al Sassuolo e partita che si è poi conclusa con la seconda rete dei partenopei firmata da Allan. Con la vittoria di stasera per 2-0 i padroni di casa campani si riportano a -1 dal Milan che occupa il sesto posto. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

SerieA : Il @sscnapoli si aggiudica il match del San Paolo sul @SassuoloUS grazie alla prima rete in #SerieATIM di Hysaj e a… - Torrechannelit : Napoli – Sassuolo 2-0: la decidono Hysaj e Allan, quattro gol annullati ai neroverdi - MundoNapoli : Il Napoli batte il Sassuolo al San Paolo. Apre Hysaj, chiude Allan. - OA_Sport : Serie A, Napoli-Sassuolo 2-0: Hysaj e Allan regalano la vittoria ai partenopei, il VAR annulla 3 gol agli emiliani - JJMonrowFut : RT @SerieA: Il @sscnapoli si aggiudica il match del San Paolo sul @SassuoloUS grazie alla prima rete in #SerieATIM di Hysaj e al gol nel re… -

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj Allan Napoli, Hysaj e Allan regalano il successo contro il Sassuolo TorreSette Napoli-Sassuolo 2-0 Diretta Radoppio del napoli con Allan

La sfida tra Napoli e Sassuolo chiude il programma del sabato della 36esima giornata di serie A. I ragazzi di Gennaro Gattuso sono reduci dalla sconfitta di Parma, mal digerita dal tecnico che chiede.

L'ANTICIPO

Pronti via e il Napoli è in vantaggio e a sorpresa l'autore del gol è l'albanese Hysaj, a segno per la prima volta in carriera in serie A: è l'8’ quando il il terzino si accentra dalla sinistra e lasc ...

La sfida tra Napoli e Sassuolo chiude il programma del sabato della 36esima giornata di serie A. I ragazzi di Gennaro Gattuso sono reduci dalla sconfitta di Parma, mal digerita dal tecnico che chiede.Pronti via e il Napoli è in vantaggio e a sorpresa l'autore del gol è l'albanese Hysaj, a segno per la prima volta in carriera in serie A: è l'8’ quando il il terzino si accentra dalla sinistra e lasc ...