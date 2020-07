Grande Fratello Vip: una nobile tra i concorrenti? (Di sabato 25 luglio 2020) Continua la corsa di Alfonso Signorini per aggiudicarsi i vip più vip di sempre per l’edizione del Grande Fratello che partirà a Settembre. Ora, tra i nomi, spunta quello di una nostra vecchia conoscenza. La notizia è venuta fuori nelle ultime ore sul settimanale “Nuovo” ma il toto-concorrenti va avanti da mesi. Stavolta, però, se andasse in porto per Alfonso sarebbe davvero un bel colpo. Confermato alla conduzioneArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

giuseppe_teolis : RT @LaVeritaWeb: Il cubano, compagno del portavoce di Giuseppe Conte, finito sotto controllo per «scommesse» in Borsa con una carta di cred… - MarySpes : RT @LaVeritaWeb: Il cubano, compagno del portavoce di Giuseppe Conte, finito sotto controllo per «scommesse» in Borsa con una carta di cred… - oznerol4 : RT @LaVeritaWeb: Il cubano, compagno del portavoce di Giuseppe Conte, finito sotto controllo per «scommesse» in Borsa con una carta di cred… - SCaronti : RT @LaVeritaWeb: Il cubano, compagno del portavoce di Giuseppe Conte, finito sotto controllo per «scommesse» in Borsa con una carta di cred… - bluerovses : Quando avete scoperto che Lee in The Kissing Booth recita la parte del fratello minore ma nella realtà è più grande… -