Giuntoli: “La situazione Osimhen non è come tutti credono” (Di sabato 25 luglio 2020) Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha risposto ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Sassuolo Preoccupato dalla flessione del Napoli in vista del Barcellona? «Preoccupato un po’ lo sono perché il nostro intento è quello di fare bene in tutte le partite. Speriamo che sia una crisi di passaggio e di finire bene il campionato» Sulla questione Koulibaly? «In questo momento non abbiamo offerte vere e proprie sicuramente n questi anni ne sono arrivate. vediamo, non abbiamo fretta di prendere decisioni» Su Osimehn? «Dobbiamo trovare un accordo di massima con il suo nuovo agente, non è come tutti penssano” L'articolo Giuntoli: “La situazione Osimhen non è come tutti ... Leggi su ilnapolista

