Giugliano, falso manifesto di Pietro Giuseppe Maisto: c’è la denuncia per l’affissione abusiva (Di sabato 25 luglio 2020) Giugliano. E’ stata sporta denuncia ai carabinieri per il manifesto abusivo con il nome del papabile candidato sindaco di centrodestra a Giugliano Pietro Giuseppe Maisto. Ieri, un cartellone di grosse dimensioni è comparso su via Appia. Il manifesto è risultato essere poi un falso e affisso anche in maniera abusiva. Così, ieri il proprietario dello … L'articolo Giugliano, falso manifesto di Pietro Giuseppe Maisto: c’è la denuncia per l’affissione abusiva Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

