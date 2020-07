Carabinieri di Piacenza come gangster: “In città comandiamo noi” (Di sabato 25 luglio 2020) Dialoghi che sembrano usciti da un film sulla malavita quelli tra i Carabinieri della Levante di Piacenza che si vantavano tra loro dei reati. “Noi qui siamo i numeri uno, il secondo posto lo lasciamo agli altri” – così parlavano tra loro i Carabinieri della stazione Levante di Piacenza, attualmente indagati per abuso di potere, … L'articolo Carabinieri di Piacenza come gangster: “In città comandiamo noi” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

