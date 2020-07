"Bianco, non respirava più". E poi... La scelta sconvolgente del carabiniere Montella dopo aver scoperto le microspie (Di sabato 25 luglio 2020) Emergono ulteriori dettagli sull'indagine di Piacenza, la Caserma degli orrori, sui Carabinieri banditi capeggiati dall'appuntato Peppe Montella. E si scopre che aveva capito tutto, aveva paura, aveva insomma scoperto che la Guardia di Finanza lo braccava. Le torture, i pestaggi, gli arresti illegali e soprattutto lo spaccio. E quando si è reso conto di essere circondato dalle microspie, "era Bianco pallido e non respirava più". Così Matteo Giardino alla fidanzata di Montella: era stato proprio Giardino a fargli sapere che era indagato. Si tratta del carrozziere, anche lui arrestato, a cui Montella aveva portato la sua auto, una Audi, per delle riparazioni. Mentre lavorava sull'auto, Giardino ha sentito che dai ... Leggi su liberoquotidiano

