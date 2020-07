Windows Insider: rinnovato il design delle Tile [Agg. canale Beta] (Di venerdì 24 luglio 2020) Aggiornamento Il nuovo design dei riquadri del menu Start è disponibile anche per gli utenti Insider nel canale Beta che hanno installato la build 19042.421 di Windows 10 20H2. Articolo originale (02/07/2020); Microsoft, nel post dedicato alla build 20161 di Windows 10, ha annunciato un rinnovamento del design delle Tile del menu Start. Colori uniformi Stiamo rinfrescando il menu Start con un design più snello che elimina lo sfondo colorato dietro alle icone nella lista delle app e che applica uno sfondo uniforme e parzialmente trasparente alle Tile. Questo nuovo design crea un bellissimo palcoscenico per le vostre app, in particolare per le icone basate ... Leggi su windowsinsiders

ALumia_Italia : Microsoft rilascia il nuovo menu start ridisegnato di Windows 10 sul canale Beta (Insider) - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Non trovate l'ultima build Insider? Ecco come risolvere Download e novità di Windows 10 Insider Preview Build 20175 htt… - WindowsBlogIta : Non trovate l'ultima build Insider? Ecco come risolvere Download e novità di Windows 10 Insider Preview Build 20175 - HDblog : RT @HDblog: Apple e Microsoft aprono i rubinetti delle Beta: novità per quasi tutti gli OS - filoage : Download e novità di Windows 10 Insider Preview Build 20175 -

Ultime Notizie dalla rete : Windows Insider Windows 10 Insider Preview Build 20175, novità per Edge PcProfessionale.it Microsoft rilascia il nuovo menu start ridisegnato di Windows 10 sul canale Beta (Insider)

Questa funzione richiede Microsoft Edge Insider Build 85.0.561.0 o versione successiva (Canarie ... apportando alcune modifiche per migliorare l’esperienza di notifica in Windows 10. Innanzitutto, ...

Microsoft Edge e il multitasking: ecco come cambierà in Windows 10 (foto)

Il multitasking su PC spesso viene associato alla possibilità di passare rapidamente da un programma all’altro per eseguire più compiti in parallelo. Per rendere il tutto più efficiente molti sistemi ...

Questa funzione richiede Microsoft Edge Insider Build 85.0.561.0 o versione successiva (Canarie ... apportando alcune modifiche per migliorare l’esperienza di notifica in Windows 10. Innanzitutto, ...Il multitasking su PC spesso viene associato alla possibilità di passare rapidamente da un programma all’altro per eseguire più compiti in parallelo. Per rendere il tutto più efficiente molti sistemi ...