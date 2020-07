Temptation Island, Andrea e Anna: ognuno per la sua strada (Di venerdì 24 luglio 2020) Cosa deciderà di fare Andrea Battistelli con la fidanzata Anna Boschetti? Quale decisione prenderà non appena arriveranno al falò di confronto di Temptation Island? È davvero crisi nera altra Andrea Battistelli e Anna Boschetti. La coppia di Temptation Island sta vivendo due percorsi e due viaggi nei sentimenti davvero differenti. Anna, per sua stessa ammissione, sta facendo di tutto per fare ingelosire il giovane fidanzato, per costringerlo aArticolo completo: Temptation Island, Andrea e Anna: ognuno per la sua strada dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

