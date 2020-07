Taylor Swift: Folklore è il miglior album della sua carriera (Di venerdì 24 luglio 2020) "La maggior parte delle cose che avevo in programma per questa estate non sono accadute, ma c'è una cosa che non avevo programma e che invece è accaduta. E quella cosa è il mio ottavo album Folklore. Sorpresa!". Così ieri Taylor Swift ha annunciato a sorpresa su Instagram la pubblicazione a mezzanotte del suo ottavo album, dal titolo emblematicoFolklore, composto durante il lockdown con l'aiuto di vari autori tra cui Aaron Dessner dei National, che ha contribuito alla scrittura di 11 canzoni su 16, Bon Iver, che ha composto a quattro mani uno dei brani, Exile, William Bowery, che ha co-scritto due canzoni e, ovviamente, il collaboratore di lunga data Jack Antonoff, produttore/songwriter/cantante, che lei ha definito "essenzialmente la mia famiglia musicale, a ... Leggi su panorama

