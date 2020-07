Sparatoria all’Eurospin di Cormano, ferite una bambina di 5 anni e una guardia giurata (Di venerdì 24 luglio 2020) Sparatoria all’Eurospin di Cormano. Una bambina di 5 anni è rimasta ferita. E’ partita la caccia al bandito. Cormano (MILANO) – Sparatoria all’Eurospin di Cormano nel pomeriggio di venerdì 24 luglio 2020. Come riportato dal Corriere della Sera, un rapinatore si è presentato al supermercato armato facendosi dare il denaro da una cassiera e coprendo la fuga con due colpi di pistola. I proiettili hanno colpito di striscio una bambina di cinque anni e una guardia giurata dopo essere rimbalzati sul pavimento. Entrambi non sono in gravi condizioni. Rapinatore in fuga Il rapinatore ha fatto perdere le sue tracce con i carabinieri che si sono messi subito ... Leggi su newsmondo

