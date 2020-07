“Senza il Mes mancano i soldi”, Gualtieri ora spinge. E da Briuuxelles Gentiloni preme (Di venerdì 24 luglio 2020) Il duo Gualtieri-Gentiloni, gli uomini di Bruxelles che tutelano gli interessi dell’Ue e non de cittadini italiani, tornano all’attacco e premono per attivare subito il Mes. Servono soldi in cassa subito e il Mes è la via più conveniente. Questo è il messaggio che ha consegnato Roberto Gualtieri ai capi delegazione della maggioranza, prima del Cdm che ha dato il via libera allo scostamento. Il Sole 24 Ore riporta il pensiero del ministro dell’Economia, che premer sui fondi europei per la sanità: “Con altri 25 miliardi di deficit – ha spiegato Gualtieri – il Mes diventa decisivo per evitare problemi alle casse dello Stato”. Lo scontro sul Mes sembra dunque agitare di nuovo la maggioranza. Qualcuno dei 5 Stelle prova ancora a opporre ... Leggi su ilparagone

