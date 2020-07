Napoli, Aurelio De Laurentiis porta avanti il progetto dei diritti tv: lunedì nuovo appuntamento con i presidenti (Di venerdì 24 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis è fortemente intenzionato a portare avanti il suo progetto relativo ai diritti tv legati al calcio. Il presidente azzurro ha già fissato un nuovo appuntamento con i presidenti delle altre squadre per esporre il suo progetto. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il Napoli può rendersi protagonista di una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà tutto il calcio italiano. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

Daniele0256 : RT @VaironJohn: Per tutti quei tifosi che chiedono un cambiamento alla SSCNapoli nella scelta del colore dei suoi sponsor “Lete” e “Kimbo”… - ShittyChannelYT : Aurelio De Laurentiis : Mai più Lete e Kimbo in Rosso sulla Maglia azzurra del Napoli!!! - Firma la petizione!… - stomalissimo : RT @VaironJohn: Per tutti quei tifosi che chiedono un cambiamento alla SSCNapoli nella scelta del colore dei suoi sponsor “Lete” e “Kimbo”… - Celfra14 : RT @VaironJohn: Per tutti quei tifosi che chiedono un cambiamento alla SSCNapoli nella scelta del colore dei suoi sponsor “Lete” e “Kimbo”… - ruotebucate : Aurelio De Laurentiis : Mai più Lete e Kimbo in Rosso sulla Maglia azzurra del Napoli!!! - Firma la petizione!… -