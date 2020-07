Migranti, barcone con 110 persone a bordo in difficoltà in zona Sar Malta (Di venerdì 24 luglio 2020) Un'imbarcazione in difficoltà, con 110 Migranti a bordo, sarebbe stata individuata nella zona Sar di Malta. E' quanto riferisce su Twitter Alarm Phone, sottolineando che si tratta 'di un grande ... Leggi su tgcom24.mediaset

Un'imbarcazione in difficoltà, con 110 migranti a bordo, sarebbe stata individuata nella zona Sar di Malta. E' quanto riferisce su Twitter Alarm Phone, sottolineando che si tratta "di un grande gommon ...

