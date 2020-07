La Formula 1 quest’anno correrà anche a Imola (Di venerdì 24 luglio 2020) Il prossimo primo novembre l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola tornerà a ospitare un Gran Premio di Formula 1 a quattordici anni dall’ultima volta. Il circuito è stato aggiunto ai dieci già previsti nel Campionato mondiale 2020 insieme al Leggi su ilpost

03tt4m : @AzzolinaLucia Ministra la prego dica ai DS che almeno i quinti superiori devono tornare in classe (e non fare dida… - CorriereTorino : Terra Madre si farà ma con formula in gran parte digitale (e un servizio delivery) - CorriereTorino : Terra Madre si farà ma con formula in gran parte digitale (e un servizio delivery) - avvelenato1970 : @Collimasoni Non c'è una formula, dipende dalle situazioni. Nella Juventus di quest'anno, forse, era calcolato dall… - Stetobald : @Coke_87 Non si può mai dire, proprio quest'anno é una formula talmente particolare che davvero può succedere di tu… -