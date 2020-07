Inzaghi non fa sconti a Nesta: il Benevento espugna Frosinone (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiFrosinone – Compagni di squadra nel Milan e in Nazionale, nemici per una sera. Pippo Inzaghi non fa sconti all’amico Alessandro Nesta, andando a espugnare il “Benito Stirpe” con il suo Benevento. Il Frosinone cade in casa e vede complicarsi la corsa al terzo posto, ovvero al miglior piazzamento possibile in ottica play off. La Strega si impone per tre reti a due, confermandosi bestia nera per l’ex difensore rossonero che in quattro incroci con i giallorossi ha sempre perso. La partita – Ha bisogno dei tre punti Nesta, il tecnico del Frosinone piazza Ciano alle spalle del tandem Novakovich–Dionisi per provare a scardinare la retroguardia giallorossa. ... Leggi su anteprima24

