Dirt 5 mostra gli eventi Path Finder in un gameplay trailer (Di venerdì 24 luglio 2020) Codemasters ha divulgato, nel corso del pomeriggio di ieri, un nuovo gameplay trailer di Dirt 5, il suo prossimo titolo di corse automobilistiche, in cui vengono svelati gli eventi Path Finder Quattordicesimo titolo della serie Colin McRae Rally e ottavo a portarne il nome, Dirt 5 si sta mostrando via via sempre più interessante agli occhi degli appassionati di racing. Già creatori della serie di F1, che quest’anno è giunta alla sua edizione F1 2020, l’azienda ha da sempre strizzato l’occhio a chi di macchine se ne intende, sia per lavoro sia per passione. Non è un caso, infatti, che sia stato creato anche un torneo di F1 2019 ad hoc per i piloti costretti a fermarsi causa ... Leggi su tuttotek

