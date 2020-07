Cosa è il Ciae? Sarà la cabina di regia del Recovery Plan? (Di venerdì 24 luglio 2020) AGI - Il piano di riforme che l'Italia dovrà presentare alla Commissione europea entro la metà di ottobre, potrebbe essere definito e approvato dal Ciae, Comitato interministeriale affari europei, creato dall'ex premier Mario Monti. Il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (Ciae) è istituito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il funzionamento del Ciae è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica, 26 giugno 2015, n. 118. Chi partecipa? È convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte o, per sua delega, dal Ministro per gli affari europei ... Leggi su agi

