Chiusano San Domenico, completato lo screening: l’annuncio di De Angelis (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoChiusano San Domenico (Av) – completato lo screening voluto dal primo cittadino, Carmine De Angelis. “Il terzo tampone ha confermato la negatività del ragazzo risultato inizialmente positivo e in quarantena a Roma. Un grazie all’Istituto universitario e alla collaborazione di tutti i cittadini che hanno aderito al monitoraggio di massa che ho ritenuto idoneo fare. Grazie e un abbraccio al nostro paesano e alla sua famiglia – scrive De Angelis dal suo profilo Facebook – Negativi tutti gli oltre 50 tamponi effettuati per precauzione dall’Amministrazione comunale”. L'articolo Chiusano San Domenico, completato lo screening: ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : Coronavirus a Chiusano San Domenico, la comunicazione del sindaco - Torrenapoli1 : i 2 in Pr di Avellino sono di Calitri e Chiusano San Domenico - NIrpinia : Coronavirus in Irpinia, 2 casi a Calitri e a Chiusano San Domenico: il totale sale a 576 - irpiniatimes1 : Chiusano San Domenico, è risultato negativo il secondo tampone al giovane - irpinia24 : Chiusano di San Domenico - Nuovo caso di positività al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusano San

anteprima24.it

- a cura di Antonio Porcelli - Era il 2003 ed il maestro Ennio Morricone arrivò a Torella dei Lombardi per partecipare alla manifestazione del Premio Sergio Leone, appuntamento di prestigio per il cin ...AVELLINO- Due nuovi contagi da Covid 19 in Irpinia. Dopo circa una settimana di tregua anche in provincia di Avellino si registrano casi positivi. E si tratta di una trentaciquenne asiatica, che era t ...