Calcio | Salvini | bene riconferma Pioli | ha fatto risultati

FIRENZE, 24 LUG - Per la conferma di Stefano Pioli come allenatore del Milan "sono molto contento, in base ai risultati mi sembrava sciocco fare il contrario". Lo ha affermato Matteo Salvini, segretar ...

Milan? Il vero miracolo è dell'Atalanta di Gasperini: un'ascesa simile a quella della Meloni in politica

A Michele Serra deve essere costato non poco definire, ieri, “miracolo a Milano” le convincenti vittorie del Milan, caro a Berlusconi, Galliani, Maroni, Scaroni e Salvini, personaggi che, a differenza ...

FIRENZE, 24 LUG - Per la conferma di Stefano Pioli come allenatore del Milan "sono molto contento, in base ai risultati mi sembrava sciocco fare il contrario". Lo ha affermato Matteo Salvini, segretar ...