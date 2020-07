Brescia, Diego Lopez: “Balotelli non verrà convocato nelle ultime partite” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sono concentrato sul presente per chiudere bene la stagione e sul futuro per ripartire. Ho la testa giusta per farlo”. Queste le parole di Diego Lopez alla vigilia di Brescia-Parma, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Le rondinelle sono già aritmeticamente retrocesse, ma il tecnico uruguaiano rimarrà in panchina anche in Serie B. “Farò le dovute valutazioni su cosa non sono riuscito a dare alla squadra. Parlerò con il presidente per fare il punto di cosa non ha funzionato. Cellino conosce bene la sere B e saprà come ripartire piu’ forti di prima. Balotelli? Non verrà convocato in queste ultime tre partite“. Leggi su sportface

sportface2016 : Le parole di Diego #Lopez alla vigilia di #BresciaParma - Pall_Gonfiato : #Brescia: i convocati di #DiegoLopez per il match con il #Parma - Mourad_Brkt : Lecce-Brescia: ultima spiaggia per i salentini, Diego Lopez conferma Zmrhal #LecceBrescia - pedrodehoyos : RT @it_mainsport: Il #Lecce di Fabio #Liverani sfida il #Brescia di Diego #LOPEZ nella - it_mainsport : Il #Lecce di Fabio #Liverani sfida il #Brescia di Diego #LOPEZ nella -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Diego Brescia, Diego Lopez: "Balotelli non verrà convocato nelle ultime partite" Sportface.it Brescia-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia di Diego López, già matematicamente retrocesso in Serie B, ospita il Parma di Roberto D'Aversa nella 36ª e terzultima giornata di Serie A. I lombardi sono penultimi in classifica con 24 pun ...

Brescia, l’elenco dei convocati per la gara con il Parma

Brescia, di seguito l’elenco dei convocati di Diego Lopez per la gara interna con il Parma in programma sabato pomeriggio Brescia, di seguito l’elenco dei convocati di Diego Lopez per la gara interna ...

Il Brescia di Diego López, già matematicamente retrocesso in Serie B, ospita il Parma di Roberto D'Aversa nella 36ª e terzultima giornata di Serie A. I lombardi sono penultimi in classifica con 24 pun ...Brescia, di seguito l’elenco dei convocati di Diego Lopez per la gara interna con il Parma in programma sabato pomeriggio Brescia, di seguito l’elenco dei convocati di Diego Lopez per la gara interna ...