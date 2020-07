Brescia, Cellino: “Questa stagione è un’agonia, sono distrutto. E’ colpa mia” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il presidente del Brescia Massimo Cellino non nasconde la propria delusione in seguito alla notizia ufficiale della retrocessione delle Rondinelle dopo appena un anno dalla promozione conquistata e al Corriere di Brescia ammette anche le proprie colpe: “sono distrutto. Ma non per il verdetto finale. Questa stagione è stata un’agonia senza fine. Sinceramente non vedevo l’ora che finisse questo campionato. Io sono un combattente, non nego però che ci sia stanchezza e anche qualche ammaccatura. Ho sbagliato io, prendo le mie responsabilità. Ho sottovalutato dei rischi sin dalla scorsa estate. Questo è un mio fallimento personale”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Brescia, Massimo #Cellino: 'Questa stagione è un'agonia, sono distrutto: è colpa mia' - Mediagol : #Brescia in Serie B, #Cellino: “E’ stata un’agonia. Balotelli? Colpe al 50%”. E sul futuro di Tonali… - calciomercatoit : ?? #Brescia - #Cellino pronto a cedere #Tonali: 'Gli ho fatto una promessa' ?? #CMITmercato - sportli26181512 : Cellino: 'Tonali sarà ceduto, gliel'ho promesso. Io e Balotelli ugualmente colpevoli. Retrocessione? Ho fallito': I… - Alex_Piace : Quanto dispiacere che provo?? Nella vita tutto torna, soprattutto le cattiverie. Dichiarazioni e azioni sotto il… -