Xbox Series X unica protagonista all'Xbox Games Showcase? L'evento non sarà interamente focalizzato sulla next-gen (Di giovedì 23 luglio 2020) Lo show Xbox di Microsoft andrà in onda tra poche ore, alle 18 italiane e sin dall'evento Inside Xbox di maggio, tutti gli occhi sono puntati sulla società che svelerà finalmente i giochi first party. In molti si aspettano uno show focalizzato su Xbox Series X, ma a quanto pare l'intero spettacolo non sarà interamente dedicato alla next-gen, secondo Aaron Greenberg di Microsoft.Su Twitter, Greenberg ha dichiarato che lo show sarà "pesantemente" dedicato alla next-gen, ma non tutto l'evento. "Ecco perché lo abbiamo definito un evento dedicato ai giochi piuttosto ... Leggi su eurogamer

Xbox Series Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Xbox Series