Whirlpool, operai da tutta Italia a Napoli: “Difendiamo il futuro”. Incontro col Console (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Napoli torna a lavoro”. Questo il grido dei lavoratori Whirlpool di Napoli Est che oggi si unisce a quello di tutti gli operai della multinazionale Usa venuti da tutta Italia a Napoli, oggi in presidio davanti il Consolato americano. Sulla cornice del lungomare di Mergellina scendono in marcia, insieme ai sindacati di Fiom, Fim e Uilm, gran parte degli operai degli stabilimenti della Whirlpool, perché il precedente di Napoli mette in agitazione l’intero comparto del Paese. A capo del corteo sfilano i figli degli operai napoletani, portando con sé i colori del tricolore Italiano. Così, in ... Leggi su anteprima24

