Von der Leyen: “Proposta UE per evitare errori del passato” (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – “La Commissione europea ha avanzato una proposta europea per evitare i riflessi e gli errori del passato“, ma anche “per il rilancio” dell’economia europea. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo dopo lo storico accordo raggiunto sul piano Next Generation Eu. “Sappiamo che l’Europa non è uscita dall’impasse, ma siamo arrivati ad grande spartiacque e l’abbiamo superato rimanendo uniti – ha aggiunto -. Guardate dove siamo arrivati con lo spirito combattivo dell’Europa”. La presidente ha poi richiamato il “ruolo cruciale” del Parlamento europeo che, “in qualità di co-legislatore avrà una voce in capitolo sulla struttura dello ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Italia : #Ursulavonderleyen al @Tg1Raiofficial: 'Giusto che l'Italia sia la prima beneficiaria del #RecoveryFund - Agenzia_Ansa : Vertice Ue, Michel:'L'Europa e' forte e unita'. Von der Leyen: 'Abbiamo negoziato giorno e notte, ma ne e' valsa la… - petergomezblog : Recovery fund, verso 390 miliardi di sussidi in cambio di sconti ai frugali. Merkel e Macron: “C’è speranza, accord… - caterinacorda1 : RT @FabrizioDalCol: Von der Leyen: 'Risposta Ue per evitare errori del passato' - Aldebaran_4 : RT @eunewsit: . @vonderleyen : Con l’accordo in #EUCO c’è la luce in fondo al tunnel, ma il bilancio è una pillola amara. La presidente del… -