Vi presento un prototipo di “utero cybernetico”, creato da Big Pharma, Soros, i sionisti… – dal design all’ossessione (Di giovedì 23 luglio 2020) Ci segnalano i nostri contatti un messaggio relativo ad un prototipo di utero cybernetico (sic!!!). Naturalmente, nell’opulento stile del rissoso Web2.0, arricchito da didascalie e commenti rabbiosi, aggressivi e redatti in una lingua in cui le offese sono superate solamente dal disprezzo per le più elementari regole grammaticali. Vi presento un prototipo di “utero cybernetico”…Vi presentiamo infatti una copia del walltext VI PRESENTIAMO UN prototipo DI UTERO CYBERNETICO CHIUNQUE POTRÀ ACQUISTARE UN OVULO FECONDATO DA GLAXO, SANOFI O MERCK E CRESCERLO UN QUESTO #INCUBATORE DEL CAZZO, INTENDIAMO CHIUNQUE: PEDOFILI, GAY, LESBO, TRANS E SCHIZOFRENICI… BASTERÀ AVERE L’AUTORIZZAZIONE DELLO STATO ORA SEMBRA UNA FOLLIA MA PRESTO SARÀ UNA NECESSITÀ ... Leggi su bufale

