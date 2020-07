Udinese – Juventus – Curiosità sul match – Highlights andatati (Di giovedì 23 luglio 2020) Alle ore 19:30 alla Dacia Arena ci sarà Udinese – Juventus, con i bianconeri di Torino che con i 3 punti si laureano campioni d’Italia con 3 turni d’anticipo. Udinese salva giocherà per evitare un’imbarcata come quelle prese negli ultimi anni. Udinese – Juventus: Curiosità sul match All’andata è terminata 3-1 per la squadra di Sarri e in quell’occasione segnarono Bonucci, e doppietta di Cristiano Ronaldo. Nello scorso campionato ad Udine è terminata 2-0 per i bianconeri di Torino. Nell’ottobre del 2017 ad Udine finì ben 6-2 per la Juventus, che al 8′ minuto era sotto di un gol, poi ne fece 2 in 6 minuti. Dopo l’intervallo Danilo pareggiò i conti poi 4 gol ... Leggi su giornal

juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - Eurosport_IT : INTER, ALTRO PARI: ORA MATCH POINT JUVE! A San Siro l'Inter non va oltre lo 0-0 contro la Fiorentina, la Juventus… - CalcioJcom : New post: Juve, -3 dallo scudetto: se oggi vince con l’Udinese sarà Campione d’Italia - nk_chukwuma : Serie A Udinese Vs Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juventus Probabili formazioni Udinese-Juventus: Rabiot e Bernardeschi titolari Goal.com Udinese, lo sgambetto alla Juventus può diventare storico

L’Udinese è pronta ad ospitare la Juventus in un match che potrebbe valere lo Scudetto per i piemontesi. I padroni di casa, però, non si faranno battere molto facilmente, vista la pericolosità della l ...

Serie A su Sky e Dazn, in campo Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari: orario e probabili formazioni

La Serie A su Sky e Dazn chiude nella giornata di oggi con le ultime due sfide della 35a giornata. La 35a giornata del campionato di Serie A chiude oggi con le sfide di Juventus e Lazio, impegnate in ...

L’Udinese è pronta ad ospitare la Juventus in un match che potrebbe valere lo Scudetto per i piemontesi. I padroni di casa, però, non si faranno battere molto facilmente, vista la pericolosità della l ...La Serie A su Sky e Dazn chiude nella giornata di oggi con le ultime due sfide della 35a giornata. La 35a giornata del campionato di Serie A chiude oggi con le sfide di Juventus e Lazio, impegnate in ...