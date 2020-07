Udinese, Fofana: «Contento per il gol contro la Juventus» (Di giovedì 23 luglio 2020) Seko Fofana ha parlato al termine della sfida vinta contro la Juventus: le dichiarazioni del centrocampista dell’Udinese Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata contro la Juventus. GOL VITTORIA – «Sentivo che poteva arrivarmi il pallone perché Becao l’aveva recuperato, ci ho creduto e sono partito da solo: sono Contento per il gol, anche se siamo molto stanchi». SALVEZZA – «Dobbiamo fare di tutto per vincerne altre, dicevamo a inizio gara che il Lecce stava andando forte e noi dobbiamo continuare». SVOLTA NEL SECONDO TEMPO – «Ci abbiamo sempre creduto, lavoriamo molto durante la settimana e oggi ... Leggi su calcionews24

