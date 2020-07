Troupe della Rai aggredita per impedire le riprese sul centro d’accoglienza per migranti a Irsina (Di giovedì 23 luglio 2020) «Aggredire e minacciare i giornalisti non è accettabile e va denunciato». Lo ha detto, in una nota, il Cdr della Tgr Rai della Basilicata condannando «con forza l’episodio che ha coinvolto una Troupe della Rai a Irsina (Matera) durante le riprese di un servizio sulla presenza di soggetti positivi al Covid-19 nei centri di accoglienza per migranti». L’aggressione alla Troupe della Rai Il Cdr ha spiegato che «un collega è stato vittima di una violenta e brutale aggressione, allo scopo di costringerlo a non utilizzare la telecamera mentre stava effettuando delle riprese in strada». Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno. «Le minacce nei suoi confronti e ... Leggi su secoloditalia

