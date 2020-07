Roma, maxi-incendio a Spinaceto: fiamme e alta colonna di fumo, panico accanto alla Cristoforo Colombo (Di giovedì 23 luglio 2020) Un vasto incendio sta interessando in queste ore l'area Sud della Capitale tra Tor De Cenci e Spinaceto,a ll'altezza della laterale di via Cristoforo Colombo. Una vasta colonna di fumo è visibile in ... Leggi su leggo

leggoit : Roma, maxi-incendio a Spinaceto: fiamme e alta colonna di fumo accanto alla Cristoforo Colombo - infoitinterno : Roma, paura a Castel di Guido: maxi-rogo di sterpaglie. Fiamme vicino alle case: tre evacuate - infoitinterno : Roma, maxi-rogo a Castel di Guido: nube di fumo e fiamme vicino alle case - infoitinterno : Roma, paura a Castel di Guido: tre case evacuate per maxi-rogo di sterpaglie - bugsbonny76 : @SandroRosi Vai tranquillo! Tieniti Lotito e Inzaghi... l’andare in Europa per fare figure di merda e la coppa ruba… -