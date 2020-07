Regione Lazio approva legge su piccoli Comuni: 4.4 mln in arrivo (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – approvata dal Consiglio regionale del Lazio la legge sulla “Tutela e valorizzazione dei piccoli Comuni”, ovvero quelli con meno di 5.000 abitanti (254 su un totale di 378). “Il provvedimento- spiega l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli- stanzia 4,4 milioni di euro per sostenere le Comunita’ locali di dimensioni piu’ ridotte nella promozione delle attivita’ economiche, sociali, ambientali e culturali nonche’ nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale. È la prima volta- continua l’assessore- che la Regione Lazio si dota di una legge organica sui piccoli ... Leggi su romadailynews

L'agenzia della Regione Lazio rende noto le analisi di laboratorio delle due campionature delle acque superficiali effettuate in data 13 luglio nei pressi della diga di Valfrancesca, dove si registrò ...

Bei a fianco del Gruppo FS Italiane per i nuovi treni regionali ibridi a ridotto impatto ambientale

L’operazione appena sottoscritta finanzierà l’acquisto dei primi 43 convogli ordinati sui 135 totali dell’intero piano di investimenti di Trenitalia.I nuovi treni copriranno le tratte interne in ...

