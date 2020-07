Processo Bortuzzo, Corte d'Appello riduce pena agli aggressori (Di giovedì 23 luglio 2020) La Corte di Appello di Roma ha ridotto a 14 anni e 8 mesi di carcere la pena per gli autori del ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo avvenuto a Roma nel febbraio del 2019. In primo grado Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano erano stati condannati a 16 anni. I giudici hanno fatto cadere l’accusa di tentato omicidio nei confronti della fidanzata di Bortuzzo, Martina Rossi. L’atleta, raggiunto da un colpo di postola alla schiena, è rimasto paralizzato alle gambe. Il fatto avvenne la notte tra il 2 e 3 febbraio dell’anno scorso. I due sono accusati di tentato duplice omicidio premeditato e porto, detenzione e ricettazione d’arma da fuoco. I due erano stati processati con rito abbreviato nell’ottobre dello scorso anno.“Ho sentito Manuel e la sua famiglia che ... Leggi su huffingtonpost

