Plastica ovunque: anche in rocce, pioggia e neve

Non solo oceani, la Plastica è ovunque: anche in rocce, pioggia e neve. Lo denuncia il WWF nella seconda puntata del suo report Non solo Oceani, dove la Plastica è presente nel 70% al 90% dei rifiuti in mare: la firma 'indelebile' di questo materiale, che ci accompagna massivamente dagli anni '50, è stata trovata persino…

Non solo oceani, la plastica è ovunque: anche in rocce, pioggia e neve. Lo denuncia il WWF nella seconda puntata del suo report Non solo Oceani, dove la plastica è presente nel 70% al 90% dei rifiuti ...

Stampelle, bottiglie e cellulari spuntano dai fondali del Cedas

Raccolti dai soci dei circoli All Sail e Sommozzatori Trieste oltre 10 di kg di rifiuti Portate a riva persino una morsa per il prosciutto e una tesi di laurea rilegata TRIESTE Bottiglie di vetro, lat ...

