Osimhen Napoli, l’intermediario: «Affare in chiusura» (Di giovedì 23 luglio 2020) Andrea D’Amico, intermediario dell’Affare Osimhen, ha parlato a Radio Kiss Kiss dell’arrivo dell’attaccante del Lille al Napoli Andrea D’Amico, intermediario dell’Affare Osimhen, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, dell’Affare che poterà l’attaccante in azzurro. Queste le sue parole riportate da TuttoNapoli.net. Osimhen – «E’ un’operazione su cui c’è il silenzio finchè non viene finalizzata, quindi io non posso aggiungere altro. Se arriva merito un caffé? Allora per me schiumato! (ride, ndr). Oggi pomeriggio? E’ una cosa in definizione, ma non posso aggiungere altro. A Gattuso piacciono tutti giocatori forti, sono ... Leggi su calcionews24

