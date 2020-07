Morire d'antimafia (Di giovedì 23 luglio 2020) Non c’entrava nulla con la mafia, come confermato ora anche dal Tar del Lazio, che ha annullato l’interdittiva contro la sua azienda. Peccato che nel frattempo l’imprenditore si sia suicidato, e proprio a causa delle accuse di mafia rivolte nei suoi confronti. La storia di Rocco Greco è emblematica Leggi su ilfoglio

La storia di Rocco Greco è emblematica di come la schizofrenia antimafia in Italia possa finire paradossalmente non solo per danneggiare le imprese sane, ma anche per portare allo sfinimento chi, con ...Le rivolte nelle carceri dello scorso marzo: quale ruolo ha avuto la mafia? In corso una maxi inchiesta dell’Antimafia per fare luce sui fatti violenti dei mesi scorsi Lo scorso marzo, mentre l’Italia ...