Mittal | l' appello degli ambientalisti | ' Non escludere territorio da decisioni'

TARANTO - «Vogliamo essere consultati, non meno delle organizzazioni sindacali e degli enti locali, sul futuro dell’Ilva. Siamo un ente esponenziale nato per unire cittadini e associazioni in Comitato ...

Task Force Arcelor Mittal, arriva l'appello al Governo per i problemi dell'indotto jonico.

Il gruppo di azione, riunitosi in videoconferenza stamattina, ha firmato un documento per sollecitare Roma a farsi carico della questione 'Ex Ilva', nell'interesse generale dell'economia tarantina Que ...

