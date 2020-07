Manuel Bortuzzo, pena ridotta in Appello per i due aggressori (Di giovedì 23 luglio 2020) Manuel Bortuzzo, La Corte di Appello di Roma ha ridotto la pena ai due aggressori. L’avvocato del ragazzo: “Decisione presa serenamente dalla famiglia, ma io non ci sto”. pena ridotta in Appello per i due aggressori di Manuel Bortuzzo. I due, adesso, dovranno scontare 14 anni e 8 mesi di carcere per aver ferito il … L'articolo Manuel Bortuzzo, pena ridotta in Appello per i due aggressori proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

