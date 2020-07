Lazio-Cagliari, programma e telecronisti Dazn Serie A 2019/2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Cagliari, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Tutto pronto allo stadio Olimpico per una sfida tra due squadre che faticano a vincere e non lo fanno ormai da diverso tempo. Se per gli ospiti non ci sono grossi problemi di classifica, i padroni di casa hanno buttato via la possibilità di competere per lo scudetto, ma vogliono lottare ancora per il secondo posto. Appuntamento alle ore 21.45 di giovedì 23 luglio. Lazio-Cagliari sarà visibile in diretta su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. Leggi su sportface

