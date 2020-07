Lazio-Cagliari 2-1, Inzaghi: “Serata magica ma che rammarico per la lotta Scudetto” (Di venerdì 24 luglio 2020) “E’ stata una serata magica, un traguardo al quale tenevamo tanto e lo abbiamo raggiunto matematicamente. Aver raggiunto la Champions è inimmaginabile e sono orgoglioso dei ragazzi”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo la vittoria con il Cagliari che regala ai biancocelesti il 4° posto matematico e la qualificazione in Champions League, che potrebbe saltare solo se Napoli e Roma vincessero le coppe europee. “C’è un pizzico di rammarico per la corsa scudetto – ha detto l’allenatore ai microfoni di DAZN – perché non ho potuto dopo la sosta avere la mia squadra al completo. Volevamo tornare in Champions ci siamo riusciti con 3 gare d’anticipo e stasera abbiamo centrato la matematica”. Servirà ... Leggi su sportface

OfficialSSLazio : ? 92' | Cagliari-Lazio 1-0 ?? ? 98' | Cagliari-Lazio 1-2 ?? #CMonEagles ?? - SkySport : LAZIO – CAGLIARI 2-1 Risultato finale ? ? #Simeone (45’) ? #MilinkovicSavic (47’) ? #Immobile (60’) ? #SerieA – 35^… - Gazzetta_it : Risultato finale, Lazio-Cagliari 2-1 - Notiziedi_it : La Lazio batte 2-1 il Cagliari e si assicura la Champions - CagliariCalcio : ?? | MATCH REPORT Cagliari battuto all'Olimpico. ?? -